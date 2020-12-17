Ново-Огарево, Московская область, , 17:08 — REGNUM О причинах роста цен на продовольствие рассказал президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос главного редактора областного издания «Наше время», председателя Союза журналистов Ростовской области Веры Южанской.

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«Ростовская область очень радовалась, у нас рекордный урожай. Люди начали подвывать, потому что цены очень удивляют. Логически объяснить это не возможно. Почему это случилось? То ли мы слишком много вывозим, то ли завозим обратно?» — спросила жительница Дона главу государства.

«Да, действительно, нам нужно повышать свою независимость. Это касается некоторых видов технологий, семян, некоторых направлений развития животноводства. Но это никак не связано с ценами. Цены связаны с конъюнктурой на мировом рынке, скажем, по маслу и по сахару. Сахар у нас чуть поменьше собрали, но достаточно для внутреннего потребления. На мировых рынках цены на сахар выросли, его повезли на экспорт, вот и всё, ничего здесь такого необычного нет. А внутренние цены начали подтаскивать к тому, что есть в официальных параметрах на мировом рынке. Так, кстати говоря, и в «нефтянке» происходило. Производители и экспортёры считают, что они не должны терять на внутренних ценах. Это ерунда, конечно. Они должны понять, что ничего не теряют, они же здесь производят. Считают свою упущенную выгоду при том, что они чего-то недоэкспортируют. Но при этом не считают, сколько же государство вложило в развитие сельского хозяйства и сколько продолжает вкладывать. И что они получили от бюджета для того, чтобы выйти на эти показатели», — отметил Путин.

По словам российского лидера, в стране выработаны государственные меры поддержки экспорта, в том числе субсидирование. И, несмотря на то, что ситуация на мировых рынках изменилась, и экспорт стал очень выгодным, государство продолжало субсидировать вывоз.

«Это просто ошибка, несвоевременная реакция соответствующих правительственных структур. Но надеюсь, что это будет поправлено в самое ближайшее время. То же самое касается хлеба, зерна, макаронных изделий. Рекордный урожай — 131 млн, а может даже больше, а цены на хлеб растут. Чушь какая-то, ерунда. Это тоже связано с экспортом и стимулированием вывоза. Это всё вещи нефундаментального характера, отражается на людях — вот, что плохо, вызывает раздражение. Но это поправимо. Главное, чтобы не нанести ущерб отрасли административными действиями, а работали в рыночном механизме, в том числе своевременно применяли определённые меры таможенного регулирования при вывозе продовольствия. А то, что мы должны стимулировать, — это правильно. По тем направлениям, которые нуждаются в нашей поддержке», — подчеркнул Владимир Путин.

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