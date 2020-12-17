Москва, , 16:46 — REGNUM Телефонных разговоров президента России Владимира Путина с избранным президентом США Джозефом Байденом и действующим главой Белого дома Дональдом Трампом не запланировано в рабочем графике российского лидера. Об этом 17 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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Ранее на неделе Путин направил Байдену поздравительную телеграмму по случаю его победы на выборах президента США, в которой пожелал успехов будущему главе Белого дома.

Путин выразил уверенность, что российско-американское сотрудничество, основанное на принципах равноправия и взаимоуважения, отвечало бы интересам народов обеих стран и всего международного сообщества. При этом он сообщил о готовности «к взаимодействию и контактам» с Байденом.