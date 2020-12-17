Ново-Огарево, Московская область, , 16:38 — REGNUM Россия поддерживала и будет поддерживать Донбасс и далее, заявил 17 декабря президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции.

Таким образом российский президент ответил на вопрос журналистов о перспективах урегулирования конфликта в Донбассе и вариантах развития отношений России и Украины.

«Что касается перспектив развития отношений между Россией и Украиной, это в значительной степени зависит от украинских властей, я сейчас не скажу от Украины, а от украинских властей», — уточнил Путин.

При этом российский президент отметил, что в Донбассе украинской стороной «ничего не разблокировано с точки зрения экономики и социальной сферы. Ничего не сделано, по сути дела, в плане политического урегулирования».

«А Россия как поддерживала Донбасс, так и будет поддерживать. Мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса. Это касается и поддержания производства, решения социальных вопросов, вопросов инфраструктурного характера и так далее… Мы, без всяких сомнений, можете не сомневаться, понимаем всю сложность той ситуации, которая в Донбассе сложилась и, повторяю ещё раз, не только по гуманитарной линии, но и по линии прямого сотрудничества будем это делать дальше», — подчеркнул Владимир Путин.

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