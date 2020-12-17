Ново-Огарево, Московская область, , 16:37 — REGNUM Нагорный Карабах с позиции международного права является территорией Азербайджана. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

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«Нагорный Карабах с точки зрения международного права — тоже Азербайджан», — сказал он.

Путин напомнил, что независимость республики не признали и в Армении. Тем не менее, считает президент, вопрос стоит шире, чем это определение.

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