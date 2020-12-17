Ново-Огарево, Московская область, , 16:36 — REGNUM Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина длилась две маски, передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.

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На фоне пандемии коронавируса большая пресс-конференция главы государства проходила в новом формате. Президент находился в своей резиденции в Ново-Огарёве, а общение с журналистами прошло в новом формате — режиме видеоконференции с элементами прямой линии.

В ходе мероприятия один раз звучало приглашение «обновить» маски.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков допустил, что общение Путина может длиться около трех-четырех часов, однако в целом продолжительность мероприятия непредсказуема.

Для журналистов была организована шахматная рассадка, также требовались маски и перчатки.

В 2019 году президент РФ успел ответить на 57 вопросов журналистов. Рекорд был поставлен в 2008 году — тогда Путин ответил на 80 вопросов.

Рекорд по времени составлял 4 часа 40 минут. Нынешняя пресс-конференция длилась 4 часа 29 минут.