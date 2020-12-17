Ново-Огарево, Московская область, , 16:35 — REGNUM Россия проделала огромный путь в развитии за двадцать минувших лет. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

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«Год был сложным и тяжёлым. Но на что я хотел бы обратить внимание. А что, у нас не было сложностей что ли в нашей новейшей истории? Вот сейчас только, в ходе сегодняшней нашей встречи вспоминал о том, как тяжело мы проходили 90-е годы, начало 2000-х годов. Тогда казалось, что вообще нету света в конце тоннеля. Вообще ничего», — заявил Путин.

«Ни армии нет, ни экономики нет, социальная сфера развалилась, безработица зашкаливала до непомерных высот. Каждый третий жил за чертой бедности… И посмотрите сегодня. Да, много проблем, да, люди ещё очень тяжело живут, и очень много таких людей. Но всё-таки фундаментальные основы российской государственности, базовые российской экономики, возможности государства несопоставимы с тем, что было в 90-х и начале 2000-х», — указал он.

По его словам, то даёт возможность сосредоточить усилия на самых злободневных проблемах и не забывать о стратегических целях развития Российской Федерации.