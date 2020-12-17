Анкара, , 16:51 — REGNUM Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа на заседании научного совета по коронавирусу заявил, что Анкара полна решимости показать тот же успех в борьбе с коронавирусом, что другие страны, которые уже начали процесс вакцинации. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

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«Пандемия коронавируса продолжает, как и во всем мире, набирать обороты в нашей стране. Все наши учреждения продолжают борьбу с пандемией. Мы надеемся на более строгое соблюдение нашими гражданами ограничительных мер, которые мы ввели в последние несколько недель. Мы, как министерство, прилагаем все усилия для реализации ограничительных мер, отслеживания их соблюдения», — подчеркнул Коджа.

Коджа отметил, что члены научного совета, «состоящие из выдающихся ученых Турции, вносят значительный вклад в противодействие коронавирусу своей интенсивной работой».