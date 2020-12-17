Ново-Огарево, Московская область, , 16:25 — REGNUM «Дело Навального» используется для легализации материалов спецслужб США, заявил 17 декабря президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

Владимир Путин «Это легализация, это не какое-то расследование, это легализация материалов американских спецслужб».

Глава государства пояснил, что заграничные спецслужбы отслеживают геолокацию.

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина — трансляция»

При этом он отметил, что хотя российский блогер Алексей Навальный пользуется поддержкой спецслужб США, «но это совсем не значит, что его травить нужно, кому он нужен-то».

И из России в Германию его выпустили тогда, когда об этом попросила жена Навального — «в эту же секунду», отметил глава государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский министр иностранных дел Сергей Лавров накануне, 16 декабря, заявил, что очередные обвинения в адрес Москвы по «делу Навального», в частности о его «двойном» или даже «тройном» отравлении, вышли за рамки приличия.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров о «двойном отравлении» Навального: уже неприлично

Читайте развитие сюжета: Песков указал на «уши спецслужб» других стран в «деле Навального»