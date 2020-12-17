Киев, , 16:23 — REGNUM 45% граждан Украины убеждены, что официальная статистика о масштабах COVID-19 в стране преуменьшена.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг», обнародованные сегодня, 17 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно данным опроса, 31% респондентов, наоборот, считают, что официальная информация является преувеличенной. Лишь 15% убеждены, что власти публикуют объективные данные.

Социологи отмечают, что по сравнению с мартом в три раза увеличилось число граждан, которые считает статистику по коронавирусу преувеличенной — с 11% до 31%. В исследовании говорится, что чаще считают статистику преувеличенной молодежь.

Также опрос показал, что 29% опрошенных считают, что введенные властями меры по борьбе с коронавирусной болезнью COVID-19 слишком мягкими, 9% — слишком жесткими, и 49% опрошенных считают меры, введенные официальным Киевом по борьбе с коронавирусом, оптимальными.

Организаторы отмечают, что опрос проведен 12−14 декабря 2020 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, выборка репрезентативная по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность — 2500 респондентов, а метод опроса — CATI (телефонные интервью с использованием компьютера), на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре на Украине действовал карантин выходного дня, а с 8 по 24 января в стране планируется полный локдаун.