Ново-Огарево, Московская область, , 16:22 — REGNUM США пока не обладают гиперзвуковым оружием, но Россия готовится к его появлению. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина – трансляция»

«Высокоточное оружие есть. А гиперзвукового пока нет у них. Сделают, конечно, это совершенно очевидно. Но, как я уже говорил, мы к этому времени подготовимся», — заявил Путин.

«Над чем сейчас мы работаем? В том числе над этим противоядием будущего гипер (звукового) оружия в других странах, в других ведущих армиях мира. И я уверен, мы это сделаем. Мы на правильном пути, активно работаем», — указал он.

Читайте развитие сюжета: Путин обосновал разработку новых видов вооружений в России