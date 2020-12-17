Ново-Огарево, Московская область, , 16:14 — REGNUM Президент России Владимир Путин считает, что разногласия между политическими лидерами разных стран не влияют на доброжелательные отношения их граждан. Как сообщает ИА REGNUM, вопрос президенту задал десятилетний Михаил из Курска

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Мальчик в письме президенту рассказал, что очень любит смотреть телевизор. Он сделал вывод, что Россию не любят другие государства, и спросил у президента, почему так происходит.

«Сразу могу сказать, что Россию любят в очень многих странах мира. Если мы говорим и спорим с какими-то большими дядями, и тётями, — а это, как правило, наши коллеги, — взрослые выясняют отношения между собой. А отношения между людьми — конечно, на них это так или иначе отражается, что происходит между взрослыми людьми. Но отношения между народами, между людьми, рядовыми гражданами подавляющего большинства стран мира — они устойчивые, доброжелательные, основанные на взаимном уважении», — ответил Путин.