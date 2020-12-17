Ново-Огарево, Московская область, 17 декабря 2020, 16:14 — REGNUM Президент России Владимир Путин считает, что разногласия между политическими лидерами разных стран не влияют на доброжелательные отношения их граждан. Как сообщает ИА REGNUM, вопрос президенту задал десятилетний Михаил из Курска
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Мальчик в письме президенту рассказал, что очень любит смотреть телевизор. Он сделал вывод, что Россию не любят другие государства, и спросил у президента, почему так происходит.