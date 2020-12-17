Рязань, , 16:14 — REGNUM Управление СК РФ по Рязанской области начало проверку жалобы о неполучении больными коронавирусом бесплатных лекарств и лечении за их собственный счет, сообщает 17 декабря «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, жалоба прозвучала 17 декабря на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

В межведомственной проверке уже участвуют сотрудники прокуратуры и Росздравнадзора, к ней также подключился и Следственный комитет.

«В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства по поводу лекарственного обеспечения больных COVID-19 и конкретно в случае с обратившимся к президенту гражданином», — цитирует агентство пресс-секретаря СК.

Напомним, на вопрос рязанца Владимира Коршунова, который пожаловался на «лечение за свои деньги», Путин ответил следующее:

«Знаю точно, что все деньги из федерального бюджета в Рязанскую область перечислены. Почему там людям до сих пор не дают лекарственные препараты, непонятно. Обязательно с этим будем разбираться».

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