Ново-Огарево, Московская область, , 16:08 — REGNUM Факты переписывания истории, в том числе касающиеся героизации нацизма, вызваны сиюминутными политическими конъюнктурами. Об этом 17 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста из Ставрополя о сохранении исторической памяти о Великой Отечественной войне.

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"Я уже много раз говорил, что переписывание истории, оно делается в угоду сиюминутным политическим конъюнктурам, и в конечном итоге пойдет во вред тем, кто это делает, в том числе это касается героизации нацизма», — сказал глава государства.

Президент также сообщил, что генеральная ассамблея ООН приняла решение, осуждающее героизацию нацизма, и только две страны проголосовали против этой инициативы: США и Украина.

«Мы гордимся нашими отцами, матерями, бабушками, дедушками, мы гордимся своей страной и ее историей, и будем делать все, чтобы эта гордость шла вместе с нами по жизни и была передана нашим детям», — добавил Владимир Путин.

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