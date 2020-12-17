Ново-Огарево, Московская область, , 16:08 — REGNUM Корни боевых действий в Нагорном Карабахе кроются в этническом конфликте. Здесь у каждой стороны — своя правда, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции 17 декабря.

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Ситуация в регионе вышла из-под контроля, эта напряжёнка длилась годами, сказал он, отвечая на вопрос о причинах обострения в Карабахе осенью 2020 года. Путин полагает, что это произошло в связи со вмешательством извне. Возникали трения, перестрелки, мелкие стычки.

Позиция России всегда заключалась в том, что нужно прийти к договорённостям. Москва многие годы исходила из того, что к Азербайджану должны были отойти семь удерживаемых районов. При этом сам статус Нагорного Карабаха должен быть неизменен, но при создании возможности общения между Карабахом и Арменией, для чего предполагалось создать Лачинский коридор.

Сама Армения, отметил он, независимость Нагорного Карабаха не признала, поэтому с точки зрения международного права Карабах — это Азербайджан. Позиция Турции основана защите «правого дела» Азербайджана.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин допустил увеличение числа российских миротворцев в Карабахе, но по договорённости с обеими сторонами конфликта.