Белград, , 16:06 — REGNUM Передача электроэнергетической системы Сербии в Косово и Метохии в руки сепаратистов со стороны президента Александра Вучича является очередным шагом к довершению проекта самопровозглашенной республики Косово. Об этом говорится в сообщении информационной службы Движения сербов Косово и Метохии «Отечество», распространенном 17 декабря.

Сербский президент Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Так как электроэнергетическая система сепаратистского Косово интегрирована в систему Албании, можно сказать, что сербская электроэнергетическая сеть перешла не только к сепаратистам в Приштине, но и во владение так называемой Великой Албании, подчеркивают авторы сообщения.

«Народное движение сербов Косово и Метохии «Отечество» напоминает гражданам Сербии, что кредит на обустройство озера Газиводе и строительство одноименной гидроэлектростанции в размере $100 млн взяла Республика Сербия и полностью его выплатила. Это значит, что гидросистема Ибар-Лепеница является исключительной собственностью Сербии», — подчеркнули участники движения.

В сообщении также отмечается тот факт, что о передаче электроэнергетической системы Сербии сепаратистам первый сообщил премьер-министр Албании Эди Рама, в то время как сербские СМИ, подконтрольные режиму Вучича, предпочли не распространять и не обсуждать информацию, которая могла бы ударить по репутации президента.

«Сербы на севере Косово и Метохии не уклоняются от своих обязательств по поводу платы за использованную электроэнергию, но они не хотят платить сепаратистам, они хотят платить своему государству, которое построило электроэнергетическую систему южного сербского края. Сербия построила упомянутую ГЭС Газиводе мощностью 32 мегаватта, которая полностью удовлетворяла потребности сербов на севере Косово и Метохии, но президент Сербии щедро отдал ее властям в Приштине», — говорится в сообщении.

«В любом случае, сербы в президенте Вучиче получили «три в одном» — великого лжеца, еще более великого вора и величайшего предателя в истории Сербии», — резюмируют участники движения «Отечество».

Напомним, что 14 декабря премьер-министр Албании Эди Рама заявил о том, что система распределения электроэнергии сепаратистского Косово стала частью единого с Албанией энергоблока. В этот энергоблок вошла и электросеть севера Косово и Метохии, населенного преимущественно сербами.