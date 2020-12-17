Джакарта, , 16:05 — REGNUM Двух суматранских орангутангов, находящихся под угрозой исчезновения, отправили в Индонезию после того, как они были контрабандой ввезены в Таиланд, сообщает Antara.

По прибытию в Индонезию двое млекопитающих пройдут реабилитацию, прежде чем их вновь отпустят в естественную среду обитания.

Известно, что четырехлетних суматранских орангутангов доставили из центра спасения дикой природы провинции Ратчабури в Таиланде. Из аэропорта животных доставили в реабилитационный центр провинции Джамби на Суматре. Перед посадкой в самолет их накормили бананами и зелеными яблоками.

Контрабандисты часто охотятся на орангутангов в их естественной среде обитания.

Напомним, по данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), в природе осталось около 100 000 борнейских орангутангов, в то время как только 7500 суматранских орангутангов выживают в своей естественной среде обитания.