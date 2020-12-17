Ново-Огарево, Московская область, , 16:05 — REGNUM Расследование дела о «покушении» на блогера Алексея Навального готова провести Россия, однако Москва просит Запад передать информацию о его якобы «отравлении». Об этом 17 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции.

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«Мы готовы к расследованию. Если у кого-то есть данные о том, что применялось химическое оружие, в данном случае «Новичок», все время об этом говорят — мы вас просим, дайте нам, пожалуйста, эту информацию», — сказал российский лидер.

Также он рассказал, что российская сторона предлагала, чтобы специалисты из РФ выехали на место якобы «покушения», а также в Германию, Швецию и Францию, где вместе со своими коллегами на месте решали бы данную проблему.

«Или мы вас просим приехать к нам, привезти биологический материал и хотя бы дать нам официальное заключение», — добавил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что у тех, кто вбрасывает информацию о «двойном отравлении» блогера Навального, отсутствуют этические нормы.