Киев, , 16:03 — REGNUM Главой министерства образования Украины стал Сергей Шкарлет. Об этом сообщил 17 декабря парламентский телеканал «Рада».

"Кандидат имеет значительный профессиональный опыт и знает сферу образования изнутри, ведь долгое время работал в учреждениях высшего образования на различных звеньях, в том числе был ректором высшего учебного заведения», — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, представляя кандидата парламенту.

В итоге решение было принято минимальным количеством голосов — 226.

Напомним, Сергей Шкарлет с 2010 года руководит Черниговским национальным технологическим университетом. В 2013 году ему было присвоено звание заслуженного деятеля науки и техники Украины.

Как сообщало, ранее парламент Украины отклонил кандидатуру экс-директора компании «Нафтогаз» Юрия Витренко на должность министра энергетики.

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