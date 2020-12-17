Киев, 17 декабря 2020, 16:03 — REGNUM Главой министерства образования Украины стал Сергей Шкарлет. Об этом сообщил 17 декабря парламентский телеканал «Рада».
В итоге решение было принято минимальным количеством голосов — 226.
Напомним, Сергей Шкарлет с 2010 года руководит Черниговским национальным технологическим университетом. В 2013 году ему было присвоено звание заслуженного деятеля науки и техники Украины.
Как сообщало, ранее парламент Украины отклонил кандидатуру экс-директора компании «Нафтогаз» Юрия Витренко на должность министра энергетики.
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