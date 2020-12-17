Ново-Огарево, Московская область, , 15:57 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин считает возможным обсудить введение международных сертификатов для граждан, получивших прививку от коронавируса.

Глобальная пандемия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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"Что касается эти международных сертификатов, которые позволяют тем, кто имеет прививки свободно передвигаться, можно, наверное, об этом говорить, хотя очень хорошо известно, никакой тайны я не раскрою, что даже люди с прививкой могут быть переносчиками», — завил Путин, отвечая на вопросы журналистов.

Но это вопрос, требующий дополнительного изучения, добавил он.

Вопрос вакцинации связан, прежде всего, с защитой собственного здоровья, подчеркнул глава государства, это также будет барьер на пути распространения вируса, так приобретается популяризационный иммунитет.