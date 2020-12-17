Ново-Огарево, Московская область, , 15:57 — REGNUM У России сложились крепкие, уже традиционные отношения с арабскими странами. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

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"Что касается арабского мира, вообще исламского мира, то у нас традиционные отношения с этими организациями и странами. Россия же является наблюдателем в некоторых из международных авторитетных исламских организаций. Отношения с арабским миром традиционны и для России в целом, и для Советского Союза, и для сегодняшней Российской Федерации», — заявил Путин.

«У нас очень устойчивые, давние связи, уходящие глубоко корнями в века. И сегодня это имеет тенденцию даже к расширению. Если в советское время ещё было связано как-то с определёнными идеологическими соображениями, то сейчас у нас объём и география нашего сотрудничества с исламским миром и арабским миром стали гораздо шире. Мы этим очень дорожим и будем дальше это делать, развивать эти отношения», — указал он.

По его словам, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сотрудничает практически со всеми суверенными инвестиционными фондами мира, но с некоторыми арабскими инвестфондами сложились «вообще уникальные отношения».

«Они настолько доверяют Российскому фонду прямых инвестиций, что приняли решение автоматически софинансировать все проекты, в которые входит Российский фонд прямых инвестиций. Это говорит об уровне доверия, о качестве нашего сотрудничества», — отметил президент.