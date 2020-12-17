Киев, , 15:58 — REGNUM Верховная рада Украины по установленной процедуре должна назначить внеочередные выборы главы Харькова в связи со смертью нынешнего мэра города Геннадия Кернеса.

Об этом сообщила 17 декабря политический эксперт, глава правления гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская.

Вместе с тем эксперт подчеркнула, что если есть политические договоренности, данный вопрос может быть растянут во времени на годы, что неоднократно продемонстрировано на практике.

«Закон о местном самоуправлении определяет, что в случае увольнения с должности городского главы в связи с досрочным прекращением его полномочий или его смерти, полномочия городского главы осуществляет секретарь соответствующего городского совета», — напомнила Айвазовская.

Далее по процедуре чиновник, который осуществляет полномочия городского главы, не позднее чем на пятнадцатый день после смерти мэра, обращается в Верховную раду Украины с ходатайством о назначении внеочередных выборов.

«Ходатайство рассматривается Радой не позже, чем через 90 дней со дня досрочного прекращения полномочий соответствующего главы. Но на практике отсутствует ответственность парламента по не назначению даты, и кое-когда процедура не была выполнена годами», — резюмировал эксперт.

Она выразила мнение, что если функции городского главы Харькова есть кому выполнять, и есть консенсус местных элит по этому вопросу — не факт, что выборы нового городского главы состоятся в ближайшее время.

ИА REGNUM напоминает, что о смерти Кернеса стало известно утром 17 декабря, соответствующую информацию официально подтвердил горсовет Харькова.

Кернес был в очередной раз избран мэром Харькова во время последних местных выборов 25 октября, сразу в первом с результатом 60,34% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. При этом еще в середины сентября мэр находился на лечении — сначала в больницах Харькова, потом в Германии.

9 декабря на первом заседании горсовета Харькова нового созыва был избран секретарь городского совета Игорь Терехов, который и должен выполнять обязанности городского главы.