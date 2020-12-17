Москва, , 16:00 — REGNUM Полуостров Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году с согласия российского народа. Об этом 17 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции.

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«Я чувствую ответственность за то, что происходит с Россией и её народом. И буду делать всё в интересах Российской Федерации», — заявил Путин, отвечая на вопрос британской телекомпании BBC о том, считает ли он себя ответственным за ухудшение отношений России с Западом.

При этом российский лидер подчеркнул, что политика НАТО и Евросоюза часто бывает неоднозначна. Он добавил, что чувствует ответственность в том числе за решение о воссоединение Крыма с Россией.

«Это было сделано с согласия народа», — также заявил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин, говоря о Крыме, также заявил, что термин «демократия» означает власть народа, и нужно это либо признать, либо отказаться от применения этого слова.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума почти 96,6% проголосовавших высказались за вхождение Крыма в состав России.