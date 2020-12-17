Ново-Огарево, Московская область, , 15:53 — REGNUM России нужно быть самодостаточной и сильной во всех отношениях страной, чтобы не допустить переписывания истории. Об этом 17 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста из Ставрополя о сохранении исторической памяти о Великой Отечественной войне.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Чтобы не допустить переписывания истории, нам нужно быть самодостаточными, сильными во всех отношениях, прежде всего, в экономическом плане. Нужно развивать политическую систему, чтобы мы внутри страны чувствовали себя уверенно и граждане понимали, куда движется страна, как она развивается», — отметил глава государства.

Вместе с тем президент подчеркнул, что нужно не забывать о подвигах предков как в период Второй мировой войны, так и за предыдущие столетия.