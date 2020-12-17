Москва, , 15:53 — REGNUM Нарушение режима прекращения в Нагорном Карабахе было единичным. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина – трансляция»

«Нарушение режима прекращения огня в регионе было единичным», — сказал российский лидер, говоря о ситуации, которая ранее сложилась под поселком Гадрут, и выразил надежду на то, что оно таким и останется.

Также Путин отметил, что эскалация конфликта в регионе произошла из-за того, что обстановка, многие годы напряжённая, вышла из-под контроля, а не из-за вмешательства извне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что межконфессиональные отношения в России и в странах Западной и Центральной Европы складывались совершенно разными способами.