Ново-Огарево, Московская область, , 15:51 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин не видит ничего страшного в санкциях и высоко ценит работу Рамзана Кадырова.

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«Рамзан Ахматович защищает интересы не только Чечни, чеченского народа, но и всей страны, поэтому он — одна из целей наших так называемых оппонентов из-за рубежа. Здесь нет ничего особенного, ничего необычного, я знаю, что и Рамзан Ахматович относится к этому философски. Некоторые мои близкие связи, друзья, можно сказать, соратники, сотрудники обижаются на наших партнеров, если против нет никаких санкций: как же так, это же унизительно, заставляет задуматься, что мы такое сделали, что против нас специально не вводят санкции, чтобы показать что мы как-то имеем особые отношения с нашими партнерами», — завил Путин в ходе пресс-конференции.

В целом же Путин ожидает, что вся Чечня будет выглядеть, как Грозный.

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