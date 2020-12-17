Москва, , 16:02 — REGNUM Государство занимает в российской политической системе непропорционально большую роль. Об этом 17 декабря корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель председателя «Партии Роста» Сергей Демин.

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«В Госдуму, несомненно, требуется «влить свежую кровь». Вся проблема нашей политической, да и не только политической системы, в том, что государство занимает в ней непропорционально большое место. Оно и карает, и милует, и решает буквально все. Спасает в случае опасности, но и развернуться в полную силу, реализовать все возможности порой тоже не даёт», — сказал Демин

По мнению политика, до тех пор, пока приоритеты будут заключаться исключительно в реализации нужд государства, а не каждого человека в отдельности, качество жизни не изменится.

«Поэтому мы разрабатываем экономические программы, в которых показываем, как при помощи резервов, накопленных государством, высвободить благотворный потенциал частной инициативы. Мы пытаемся как-то противодействовать попыткам вернуться к тоталитаризму — а ведь в стране хватает и тех людей, которые по нему соскучились. Надеемся, что избиратели в 2021 году захотят что-то изменить. Все возможности для этого есть», — заявил Демин, комментируя слова президента на пресс-конференции 17 декабря.

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