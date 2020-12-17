Киев, , 15:56 — REGNUM Украина надеется получить первые партии вакцины от коронавирусной инфекции уже в январе 2021 года. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, сообщила 17 декабря пресс-служба офиса президента Украины.

«Нам нужно получить первые партии вакцины уже в начале следующего года, именно в январе, чтобы начать вакцинацию на Украине», — сказал он.

Зеленский добавил, что над задачей получения вакцины трудится руководство государства, дипломаты и даже сотрудники украинских спецслужб.

«Мы над этим очень сильно работаем, поэтому и вас я прошу это делать. Включайтесь во все контакты, которые у нас есть», — сказал президент Украины, обращаясь к дипломатам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции будет проходить в три этапа, а первую вакцину на Украине ожидают получить в феврале 2021 года.

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