Киев, 17 декабря 2020, 15:56 — REGNUM Украина надеется получить первые партии вакцины от коронавирусной инфекции уже в январе 2021 года. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, сообщила 17 декабря пресс-служба офиса президента Украины.
Зеленский добавил, что над задачей получения вакцины трудится руководство государства, дипломаты и даже сотрудники украинских спецслужб.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции будет проходить в три этапа, а первую вакцину на Украине ожидают получить в феврале 2021 года.
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