Москва, , 15:44 — REGNUM Термин «демократия» означает власть народа, и нужно это либо признать, либо отказаться от применения этого слова. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина – трансляция»

Отвечая на вопрос журналиста BBC об «аннексии Крыма», президент напомнил, что решение возвращении полуострова было принято на основании волеизъявления его жителей.

«Вот в Косово парламент принял решение, и вы всё это проглотили, сказали, что «так и правильно, это демократично». В Крыму люди пришли на референдум, но вам почему-то это не нравится. Хочу напомнить, что демократия — это, прежде всего, власть народа. И надо либо признавать это, либо отказаться от этого термина вообще повсеместно», — сказал Путин.

Он также поинтересовался, почему санкции вводятся и в отношении крымчан.

«Если это аннексия, то они не виноваты ни в чём. За что же их наказывать? А если это не аннексия, а результат голосования, то надо признать, что это демократия и оставить их в покое. Также как и претензии к России относительно аннексии», — заявил президент.