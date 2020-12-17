Киев, 17 декабря 2020, 15:51 — REGNUM Виновниками общественного разочарования президентом Украины Владимиром Зеленским являются «вчерашние лидеры и олигархические медиа». Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 17 декабря в комментарии изданию «Новое время».
По его словам, разочарование является субъективной категорией. Его испытывают люди, которые хотят быстрых и эффективных решений.
Подоляк отметил, что эффективные решения, предложенные Зеленским, есть, но их реализация сталкивается с мощным сопротивлением политико-финансовых групп.
Он отметил, что, несмотря на весь негатив, Зеленского признают политиком года второй год подряд.
Напомним, ранее социологический Центр Разумкова выяснил, что 42% жителей Украины считают Зеленского «разочарованием года».
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Как сообщало ИА REGNUM, бывший депутат Верховной рады Украины Давид Жвания рассказал о том, что окружение президента Украины и сам Зеленский не заинтересованы в привлечении к ответственности бывшего президента Украины Петра Порошенко.
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