Киев, , 15:51 — REGNUM Виновниками общественного разочарования президентом Украины Владимиром Зеленским являются «вчерашние лидеры и олигархические медиа». Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 17 декабря в комментарии изданию «Новое время».

По его словам, разочарование является субъективной категорией. Его испытывают люди, которые хотят быстрых и эффективных решений.

Подоляк отметил, что эффективные решения, предложенные Зеленским, есть, но их реализация сталкивается с мощным сопротивлением политико-финансовых групп.

«Тут же появляются легендарные вчерашние «лидеры», олигархические медиа, которые не просто систематически — упорно рассказывают, что всё не так и всё очень плохо. Они умышленно формируют у общества ощущение проигрыша, ощущение безысходности, загоняют его в состояние негатива и обречённости», — рассказал чиновник.

Он отметил, что, несмотря на весь негатив, Зеленского признают политиком года второй год подряд.

Напомним, ранее социологический Центр Разумкова выяснил, что 42% жителей Украины считают Зеленского «разочарованием года».

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший депутат Верховной рады Украины Давид Жвания рассказал о том, что окружение президента Украины и сам Зеленский не заинтересованы в привлечении к ответственности бывшего президента Украины Петра Порошенко.

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