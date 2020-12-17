Ново-Огарево, Московская область, , 15:35 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции 17 декабря, отвечая на вопрос журналиста с Дальнего Востока Оксаны Киселёвой об уголовном преследовании экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, охарактеризовал его работу в должности главы региона положительно. Полпред Юрий Трутнев наоборот раскритиковал деятельность Фургала в должности губернатора Хабаровского края.

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«У меня с ним были добрые отношения. Никаких проблем у меня с ним не возникало. Я не знаю оценок Трутнева, но на мой взгляд, он работал вполне исправно. И старался как руководитель региона», — сказал на пресс-конференции Путин.

А вот у полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе прямо противоположная оценка Сергея Фургала в качестве губернатора Хабаровского края.

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«Со стороны исполнения тех задач, которые стоят перед губернатором. По Комсомольску-на-Амуре сорвано строительство всех объектов, защитная дамба не строится, Дворец самбо — сроки провалены, отставал по всем статьям. Вот и всё», — цитировал Трутнева «Интерфакс».

Как сообщало ИА REGNUM, в уголовном деле Сергея Фургала могут появиться новые эпизоды — на заводе в Комсомольске-на-Амуре выявлены хищения в крупных размерах. В совладельцах предприятия числится супруга Фургала.