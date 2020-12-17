Чита, , 15:34 — REGNUM Власти забайкальского края оперативно ответили на слова президента России Владимира Путина по поводу того, что в 2021 году все школы России должны получить доступ к скоростному интернету.

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«Осенью этого года В Забайкальском крае завершился второй этап подключения социально значимых объектов к интернету в рамках национальной программы «Цифровая экономика». В этом году ТТК подключила 371 объект в 246 населенных пунктах Забайкальского края: 142 фельдшерско-акушерских пункта, 27 частей МЧС, 72 объекта органов местного самоуправления и 130 школ», — отметили в пресс-службе региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на большой пресс-конференции Владимир Путин, отвечая на вопрос о качестве онлайн-образования в школах и вузах России отметил, что в 2021 году все школы России должны получить доступ к скоростному интернету.

«Система при которой онлайн-образование используется и в школе, и в высшей школе будет развиваться. Не всегда специалист высокого класса может присутствовать сразу во многих местах и учебных заведениях, а в системе онлайн может. И конечно это надо использовать», — добавил Владимир Путин.