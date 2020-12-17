Саратов, , 15:44 — REGNUM С 17 декабря министерство образования Саратовской области возглавила Ирина Седова. Соответствующее кадровое изменение произвел губернатор Валерий Радаев.

Как сообщает пресс-служба главы региона, Ирина Седова освобождена от замещаемой должности и назначена на должность министра образования Саратовской области.

Седова занимала пост заместителя председателя правительства по социальной сфере. Накануне своих должностей заместителей председателя правительства лишились Вадим Ойкин и Сергей Наумов.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области оптимизируют численность органов исполнительной власти и ее структуру. Вице-губернатор Роман Бусаргин 16 декабря подписал постановление об упразднении состава регионального правительства. Согласно документу, упразднены должности первого заместителя председателя правительства — министра финансов; заместителя председателя правительства — министра труда и социальной защиты.

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