Ново-Огарево, Московская область, , 15:27 — REGNUM Межконфессиональные отношения в России и в странах Западной и Центральной Европы складывались совершенно разными способами. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

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"То, что происходит в некоторых европейских странах, там знаете в чём дело? В некоторых европейских странах представители ислама составляют где-то в районе 10% от местного населения. Но они, как правило, иммигранты, иммигранты во втором и третьем поколении. А у нас-то представители разных конфессий живут в своей собственной стране, у них нет другой родины. Вот это очень важная отличительная черта того, как складывается и складывались до сих пор взаимоотношения между представителями конфессий в нашей стране и, скажем, европейских странах», — заявил Путин.

«Там проект мультикультурализма потерпел фиаско, крах. О чём многие призывавшие к этому проекту и к его реализации вынуждены были признаться. Признаться в том, что он развалился», — указал он.