Ново-Огарево, Московская область, , 15:25 — REGNUM В Нагорном Карабахе может быть увеличен российский миротворческий контингент в случае необходимости и согласия всех сторон. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

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«Что касается увеличения количества наших миротворцев — это возможно, но только по договорённости со всеми сторонами, в том числе с азербайджанской стороной. Потому что мы изначально обговорили количество наших миротворцев», — сказал президент.

По его словам, вопрос является техническим.

«И если придут к выводу, что это нужно, мы это сделаем», — отметил он.