Нижний Новгород, , 15:22 — REGNUM Минобороны России держит на постоянном контроле вопрос выплат врачам госпиталя в Нижнем Новгороде. Об этом заявил губернатор региона Глеб Никитин по итогам оперативной связи с военным ведомством.

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина — трансляция»

«За третий квартал все выплаты были произведены. Действительно были единичные технические проблемы с доведением средств за 4-й квартал, ‑ и сейчас они решены. Все средства доведены до учреждения», — сказал глава области.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе большой пресс-конференции Владимира Путина говорилось, что медики военного госпиталя не получили выплаты за ковидных пациентов. Глава областного минздрава Давид Мелик-Гусейнов объяснил, что учреждение является подведомственным Минобороны РФ.