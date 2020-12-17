Ново-Огарево, Московская область, , 15:22 — REGNUM В России никогда не было репрессий по религиозным соображениям. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Православие Дарья Антонова © ИА REGNUM

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"Не было репрессий по религиозным соображениям. Репрессии в отношении священников были со стороны советской власти, но они касались всех священников. Не было выборочного преследования за какую-то конкретную религию. Вот этого никогда не было в нашей страны. Это чрезвычайно важная вещь», — заявил Путин.