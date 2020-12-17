Ново-Огарево, Московская область, , 15:20 — REGNUM Несмотря на то, что Россия является многонациональным и многоконфессиональным государством, репрессии по этническому признаку в российской истории имели место. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

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"Россия складывалась изначально именно как многоконфессиональное государство. И у нас сложилась определённая культура отношений между представителями различных религий и этносов. Это чрезвычайно важное наследие, доставшееся нам от наших предков, переданное нам прежними поколениями», — заявил Путин.

Однако в истории России было очень много трагических и тяжёлых, чёрных страниц, отметил он.

«Депортация народов некоторых после Великой Отечественной войны. Это такая острая тема, мы стараемся как бы лишний раз об этом не говорить. Но тем не менее это же было в нашей истории», — подчеркнул президент.

«Я сейчас не буду давать оценок того, что произошло. Ясно, что представители тех народов, которые подверглись таким репрессиям, их представители же, во-первых, с хлебом и солью встречали оккупантов… представители же всех этносов там, где оккупанты входили. Что, таких не было, что ли? Да предатели везде были. И в то же время были люди, которые героически сражались за интересы своей Родины до последнего вздоха, до последней крови. В том числе представители тех народов, которые были репрессированы», — указал он.