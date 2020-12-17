Москва, , 15:18 — REGNUM Обвинения Соединённых Штатов в адрес России в разжигании конфликтов в Средиземноморье необоснованны, заявил 17 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«За годы работы с нынешней администрацией, последние четыре года, мы уже привыкли к тому, что американцы не хотят, не могут или не умеют обсуждать имеющиеся у них озабоченности на основе фактов, по-честному», — сказал Лавров по итогам переговоров с сирйиским коллегой Фейсалом Микдадом.

Таким образом он прокомментировал заявления госсекретаря США Майка Помпео о том, что Россия якобы продолжает угрожать стабильности в Средиземноморье, используя разные методы распространения дезинформации.

Как сообщало ИА REGNUM, в качестве примера «хаоса и раскола» Помпео указал на поддержку Россией правительства Башара Асада в Сирии.

«Его война против собственного народа усугубила региональную нестабильность, привела к затяжному гуманитарному кризису и привела к перемещению половины населения», — заявил Помпео.

Кроме того, глава Госдепа США обвинил Россию в поддержке одной из сторон гражданской войны в Ливии.

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