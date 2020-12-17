Ново-Огарево, Московская область, 17 декабря 2020, 15:18 — REGNUM Реакция на попрание прав верующих не должна быть направлена на лишение жизни. Об этом сегодня, 17 декабря, в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент напомнил, что среди всех этносов встречались предатели, но были и герои. Российский лидер добавил, что Россия — многоконфессиональная страна и выразил надежду, что здесь не будет оскорблений на почве религии.
Он также указал на то факт, что на Западе живут мусульмане, приехавшие из других стран, а России же мусульмане живут в родной стране.