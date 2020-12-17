Ново-Огарево, Московская область, , 15:18 — REGNUM Реакция на попрание прав верующих не должна быть направлена на лишение жизни. Об этом сегодня, 17 декабря, в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

«Господь жизнь дал и только он может её забрать», — заявил глава государства, подчеркнув, что во всех мировых религиях нет намёка на агрессию.

«Те, кто действует бездумно, оскорбляя права верующих, должны помнить, что это будет иметь ответную реакцию. С другой стороны, она не должна быть объективной», — сказал Путин.

Президент напомнил, что среди всех этносов встречались предатели, но были и герои. Российский лидер добавил, что Россия — многоконфессиональная страна и выразил надежду, что здесь не будет оскорблений на почве религии.

Он также указал на то факт, что на Западе живут мусульмане, приехавшие из других стран, а России же мусульмане живут в родной стране.