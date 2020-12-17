Москва, , 15:17 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции подтвердил важность предстоящей кампании в Государственную думу. Об этом своем телеграм-канале отметил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич:

Государственная Дума РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Выборы в Государственную Думу 2021 года могут стать самыми важными в истории, поскольку после поправок в Конституцию парламент получил дополнительные полномочия, в том числе в вопросах формирования правительства. Касательно новых партий и старой оппозиции: соответствующие решения принимает не президент, а избиратели.

При этом глава государства отдает должное традиционным политическим партиям, заседающим в Думе: несмотря на полярные мнения по многим вопросам, все они выступают с патриотических позиций», — отметил Александр Малькевич.