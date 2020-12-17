Ново-Огарево, Московская область, , 15:12 — REGNUM Ни одна из религий мира не содержит призывов к агрессии против тех, кто высказывает несовместимую с ней точку зрения. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

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"Что значит граница между одной свободой и другой свободой? Там, где начинается свобода другого человека, заканчивается твоя свобода. Это постулат. Общий причём», — заявил Путин.

«Те, кто думают бездумно, оскорбляя права верующих, их чувства — они всегда должны помнить о том, что это будет иметь какую-то ответную реакцию», — подчеркнул он.

С другой стороны, президент отметил, эта ответная реакция не должна быть агрессивной.

«И во всех мировых религиях, в том числе в христианстве, в исламе — я недавно даже приводил цитаты из священных писаний: из Корана, из Библии, из Торы, из Священного писания буддистов, — во всех мировых религиях нет намёка на агрессию», — продолжил президент.

«И попрание твоих прав предполагает, в том числе прав верующих, предполагает, что реакция должна быть направлена на лишение жизни человека. Что, в принципе, противоречит самому духу любой мировой религии. Господь жизнь дал, и только Господь может её забрать. Вот это никто не должен забывать», — указал Путин.