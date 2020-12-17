Минск, , 15:13 — REGNUM Крепкого здоровья пожелал папе Римскому Франциску президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Минске с апостольским нунцием в Великобритании архиепископом Клаудио Гуджеротти и с юмором указал, что в случае, если понтифик заболеет, то его вылечат в республике. Слова белорусского лидера 17 декабря приводит агентство БелТА.

Уточняется, что Лукашенко попросил Гуджеротти передать папе Римскому Франциску самые теплые поздравления с Новым годом, а также пожелал ему крепкого здоровья.

«Если заболеет, пусть не переживает: мы готовы принять его на лечение, мы умеем лечить. Но сейчас лучше не болеть. И Рождество здесь, Новый год, праздники — болеть нам некогда. Но если что — сразу к нам», — заявил с юмором президент Белоруссии.

Он выразил апостольскому нунцию благодарность за его приезд в Минск, назвав такой визит хорошим знаком.

«Есть о чем поговорить, у нас всегда было много тем. Многие темы и остаются, их сразу не решишь. Но какие-то движения есть», — добавил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава службы печати Святого престола Маттео Бруни заявил, что папа Римский Франциск обеспокоен текущей ситуацией в Белоруссии.