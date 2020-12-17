Москва, , 15:24 — REGNUM Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что публикации о двойном отравлении российского блогера Алексея Навального являются несерьёзными, вызвало реакцию в интернете. Граждане оставили свои комментарии 17 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

»По факту отравление было? Было! Если бы его не было — он не лежал бы в российской больнице. Это тоже факт, что он лежал в больнице России. Дальше наши отправили его бортом в Германию. Вопрос: зачем?!» — пишет пользователь под псевдонимом «Громкий».

Многие комментаторы указали на то, что не имеет значения, серьёзные обвинения звучат в сторону России или же несерьёзные. Тем не менее, руководству страны необходимо дать достойный ответ на данную информацию, считают люди.

«Не важно, кто во что верит, где публиковались данные и т.д. Есть обвинения в адрес России, Путина, ФСБ, и если эти обвинения «бред собачий», то это отличная возможность продемонстрировать всему миру, что Навальный и его данные не заслуживают доверия, а так же потребовать официальных опровержений в изданиях, которые эти обвинения выдвигали», — написал Igor M.

Других же смутило то, что на данную информацию даёт комментарий не кто иной, как представитель российского МИД. Граждане не понимают, почему именно Лавров должен реагировать на подобные инциденты.

«Почему на такое обвинение отвечает министр иностранных дел? Обвинение не по внешней политике, а по внутренней. И если брать в расчет только суть предъявленного от автора, то это обвинение работы ФСБ и системы охраны права и судов. Отвечать на такие обвинения должны представители прокуратуры, МВД, СК РФ, ФСБ. Почему ответил МИД?» — задаётся вопросом Александр Б.

Ряд граждан пришёл к выводу, что необходимо привести в действие механизмы по расследованию дела якобы отравления Навального. Иначе, считают люди, непрекращающаяся провокация может уничтожить репутацию руководства России.

«Ну как бы логично, что ответ государства на обвинения должен быть безотлагательным. Удивительно как раз то, что после расследований Навального, реакции от властей не следует никакой. Как минимум человек очернил репутацию государственного служащего на большую аудиторию», — пишет Сергей М.

Напомним, 17 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что публикации о двойном отравлении российского блогера Алексея Навального являются несерьёзными.