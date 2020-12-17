Киев, , 15:02 — REGNUM Украина и Германия подписали рамочное соглашение о финансовом сотрудничестве. Об этом сообщила 17 декабря пресс-служба министерства финансов Украины.

Соглашение, в частности, предполагает выделение кредита Украине в размере 214,6 млн евро, которые пойдут на реализацию инвестиционных проектов, в частности, в сфере энергетики.

«Кроме того, соглашением предусматривается предоставление до 40 млн евро на безвозмездной и безвозвратной основе… из которых 30,5 млн евро будут направлены на улучшение системы профессионального образования и усиление местного самоуправления в Украине», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирный банк выделил Украине кредит в размере $300 млн на модернизацию системы социальной поддержки населения.

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