Киев, 17 декабря 2020, 15:02 — REGNUM Украина и Германия подписали рамочное соглашение о финансовом сотрудничестве. Об этом сообщила 17 декабря пресс-служба министерства финансов Украины.
Соглашение, в частности, предполагает выделение кредита Украине в размере 214,6 млн евро, которые пойдут на реализацию инвестиционных проектов, в частности, в сфере энергетики.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирный банк выделил Украине кредит в размере $300 млн на модернизацию системы социальной поддержки населения.
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