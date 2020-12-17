Ново-Огарево, Московская область, , 14:56 — REGNUM Россия в целом выступает за вывод миротворцев из Приднестровья, но для этого в Молдавии нужна соответствующая обстановка. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

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Он прокомментировал призыв избранного президента Молдавии Майи Санду о выводе миротворцев, отметив, что «ничего нового она не сказала».

«Мы давно слышим от представителей западных стран о том, что нужно вывести наш миротворческий контингент», — сказал Путин.

Он напомнил о том, что Санду также является гражданкой Румынии

По словам президента, Россия за то, чтобы вывести миротворческий контингент после того, как будет налажена соответствующая обстановка и когда появится диалог Приднестровья и остальной частью Молдавии.