Минск, , 14:54 — REGNUM «Исхожу из того, что надо дать возможность белорусскому народу разобраться со своими проблемами в Белоруссии в спокойном режиме», — заявил 17 декабря в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о кризисе СНГ.

В контексте вопроса президент отметил, что Александр Лукашенко пытается найти выход из кризиса в Белоруссии и инициировал внесение изменений в конституцию. Путин заметил: «Посмотрим, как это будет происходить».

Президент России считает, что поиск выхода из белорусского кризиса должен происходить «без вмешательства извне». При этом он отметил, что по факту очевидна «информационная, политическая, финансовая поддержка оппозиции из-за границы».

«Всё, что вброшено извне, работает не как успокоительное, а как взрывное устройство, как граната», — уверен российский лидер.

Путин призвал участников белорусского кризиса «не конфликтовать друг с другом, а настроиться на конструктивный диалог».