Москва, , 14:52 — REGNUM Президент РФ в ходе пресс-конференции еще раз дал сигнал загрязнителям, заявила вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева («Единая Россия»).

Экология Иван Шилов © ИА REGNUM

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Принятый несколько лет назад федеральный закон обязал, чтобы предприятия-загрязнители устанавливали на своих трубах счетчики выбросов. Сейчас процесс установки счетчиков предприятиями начался.

«Пока еще мониторинг за качеством воздуха в городах ведется в основном на базе постов Росгидромета и Росприроднадзора. Они фиксируют загрязнение воздуха, но не могут четко установить его источник. Поэтому нам очень нужна система датчиков на промышленных предприятиях. Президент показал, что он этот вопрос держит на личном контроле», — сказала Тимофеева.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил о том, что в России разрабатывается система датчиков для мониторинга состояния воздуха в городах, где присутствует производство, оказывающее негативное воздействие на окружающую среду.

По словам Путина, Магнитогорский металлургический комбинат выделяет достаточно средств для уменьшения количества выбросов.