Ново-Огарево, Московская область, , 14:47 — REGNUM Неоправданные удары по репутации личности не должны влиять на его карьеру. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции, комментируя скандал с участием футболиста Артёма Дзюбы.

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"Ответ, наверное, очевидный: конечно, не должна. Он, конечно, пусть сам разбирается со своими связями, со своими делами личными. Но влезать в личную жизнь — недостойное нормального общества (дело)», — заявил Путин.

«Ясно, что это всегда будет для публичных людей. А он всё-таки человек публичный. Это было неизбежно для него и для людей, которые живут такой публичной жизнью. Это хороший урок. Имейте это в виду», — продолжил он.

Президент также напомнил, что есть «определённые общие правила», которых «лучше придерживаться».