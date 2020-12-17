Москва, , 14:46 — REGNUM Пандемия показала востребованность предложений «Справедливой России» по тестированию, экспресс-диагностике и в целом по возвращению системы государственного, а не «страхового» здравоохранения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов, комментируя пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина.

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"Важно, что президент внес ясность относительно программы, реализация которой была отложена из-за пандемии. Надеюсь, после четко обозначенных главой государства сроков, у чиновников больше не будет соблазна снова отложить модернизацию первичного звена», — завил Миронов.

«Мы уже несколько месяцев призываем создать в стране службу бесплатного надомного тестирования на коронавирус и другие инфекционные заболевания. Также нужна система реабилитации для переболевших COVID, научные исследования воздействия этого заболевания на организм человека. Одновременно надо развивать возможности экспресс-диагностики и телемедицины, чтобы врач имел возможность оказывать помощь пациентам на дому, особенно в отдаленных районах. Это общегосударственная задача», — отметил парламентарий.

Пандемия коронавируса, из-за которой и была отложена реформа, наглядно показала, что реформировать надо не только первичное звено, но и всю систему здравоохранения — переходить от полностью несостоятельной страховой медицины к государственным гарантиям, считает Миронов.

«Надо убирать ненужные прослойки в лице фонда ОМС и других страховщиков и вводить прямое бюджетное финансирование здравоохранения», — подчеркнул он.

В ходе пресс-конференции Путин подтвердил, что реформа первичного звена здравоохранения, состояние которого он ранее называл провальным, начнется с 1 января 2021 года.