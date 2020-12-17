Красногорск, , 14:42 — REGNUM Журналист Иван Сафронов, которого судят за шпионаж, мог бы быть прощён при определённых условиях, даже если его вина будет установлена. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

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«Что касается о Сафронове. Из открытых источников он брал информацию или не из открытых — это следствие должно разобраться с этим. Ведь его судят не за его журналистскую деятельность. В этом же весь цимус, весь смысл того, что происходит», — заявил Путин.

«Он же не какой-то диссидентствующий журналист, который борется с властью, а за это его прищучили, хватают и сажают в тюрьму. Это же никак не связано с его профессиональной журналистской деятельностью. Связано с достаточно длительным периодом его работы и в рамках помощника там или советника Рогозина, когда он в правительстве работал и в Роскосмосе работал. Не связано с журналистской деятельностью вообще», — продолжил он.

Президент также прокомментировал слова о том, что Сафронов «мог оступиться».

«Иногда бывает. За это можно было бы простить. Бывает и так. Надо смотреть степень общественной опасности содеянного. Какой он реально вред нанёс? Вообще ему вменяется шпионаж на самом деле, не измена. Но самый большой грех, который у нас есть — это предательство. Сдача информации закрытого характера иностранной спецслужбе — это предательство», — указал президент.

«И я понимаю, что это, может быть, не очень хорошо звучит, кто доверял этому человеку, доверяет и хорошо к нему относится. Я вам сочувствую. Точно так же как и, как ни странно, могу ему посочувствовать, если он оступился. Но если он в течение длительного времени сознательно собирал информацию и сознательно сдавал её представителям спецслужбы за вознаграждение — ну всё-таки это говорит о его внутреннем содержании», — отметил Путин.